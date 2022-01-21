"Будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою": Джонсон і Шольц обговорили російську агресію

"Будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою": Джонсон і Шольц обговорили російську агресію

Джонсон і Шольц висловили глибоке занепокоєння дестабілізаційними діями Росії в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поспілкувався телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцем про ситуацію на кордоні Росії та України.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра.

"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні та погодилися, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії", — йдеться у повідомленні.

Також Джонсон і Шольц висловили "глибоке занепокоєння дестабілізаційними діями Росії в Україні, що тривають".

Вони попередили, що будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою.

При цьому Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО зі скоординованого реагування.

"Лідери домовилися підтримувати тісний контакт із цього питання, і прем'єр-міністр заявив, що сподівається на тісне співробітництво з канцлером Шольцем протягом усього їхнього головування в G7", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "незначних агресій" та "незначних жертв" не буває. Його заява містила натяк на слова голови Білого дому про те, що санкції проти Росії будуть різними залежно, чи вчинить Кремль "незначне вторгнення", чи зважиться на повномасштабний напад.

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