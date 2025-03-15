Будь-які мирні ініціативи щодо України мають бути узгоджені з Вашингтоном - Стармер

Будь-який мирний план щодо України повинен реалізовуватися у співпраці зі США.

Про це він заявив на пресконференції.

"Моя позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити разом зі Сполученими Штатами. Я думаю, ви знаєте, що ми говоримо зі США щодня. Тож позиція щодо необхідності робити це спільно зі Сполученими Штатами не змінилася, і саме тому ми ведемо ці детальні дискусії, які ми ведемо", – сказав він.

За його словами, президент Трамп повністю відданий досягненню тривалого миру, який необхідний Україні, і всі його дії спрямовані саме на цю мету. Також він наголосив, що відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами Америки є найбільш тісними серед усіх країн-союзників, такими вони залишалися протягом десятиліть і такими ж будуть у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на віртуальному саміті "коаліції охочих" домовилися прискорити роботу над підтримкою можливої мирної угоди. Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Путін рано чи пізно буде змушений сісти за переговори.

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