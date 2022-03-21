Будь-який ворог, який ступить на землю в напрямку Волині або Рівного, там і залишиться - Монастирський

Будь-який ворог, який ступить на землю в напрямку Волині або Рівного, там і залишиться - Монастирський

Він планує найближчим часом разом зі своєю командою відвідати ту місцевість та поспілкуватися там з людьми.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що Волинь наразі чекає будь-якого загарбника, і висловив переконання, що будь-який ворог, який ступить на українську землю в напрямку Волинської області або Рівненщини, там і залишиться.

Про це він заявив у ефірі українських телеканалів, - пише Укрінформ.

Зокрема, мова йшла про інформацію щодо того, що з Білорусі збираються військові йти через Волинь або на Волинь. Монастирський зі свого боку зазначив, що підтвердження цій інформації "є у хворих головах керівників Білорусі і РФ".

"Ми оцінюємо, наша розвідка оцінює наразі цю можливість як імовірну. Волинь чекає наразі будь-якого агресора. Традиції оборони Волині йдуть у глибокі попередні роки, - і воїни УПА, і їхні нащадки наразі отримали зброю; також ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога, у тому числі й на тому напрямку", - поінформував міністр.

Також посадовець планує найближчим часом разом зі своєю командою відвідати ту місцевість, ознайомитися із низкою речей і поспілкуватися там з людьми.

"Я переконаний, що той напрямок у нас надійно закритий, і що будь-який ворог, який ступить на землю на напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - резюмував Монастирський.

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