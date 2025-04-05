Буданов чесно відповів, чи збирається йти в політику: подробиці

Кирило Буданов відповів, чи збирається йти в політику після війни / © ТСН

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, чи планує йти в політику після завершення війни в Україні.

На це питання він відповів журналістці Анні Максимчук в інтерв’ю.

«Я зараз нічого не планую, у мене війна, як здається, у всіх в нашій країні», — зазначив очільник ГУР.

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Чутки про його можливий політичний шлях з’являлися раніше, проте після війни ситуація може змінитися.

Нагадаємо, за словами ексзаступника начальника ГУР МО, Іллі Павленко, важливою рисою нинішнього начальника ГУР МО України є те, що він не «паркетний», і сам часто з’являється в гарячих точках разом зі своїми солдатами. Генерал Буданов має безумовний авторитет серед бійців і співробітників. І такий його стиль управління довів свою ефективність.

Він також додав, що ГУР також вміє вдало проводити ІПСО — складні, багатовекторні. Розвідка здатна бити в московські сакральні місця, навіть у сам Кремль.