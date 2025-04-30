Буданов діє стратегічно і раціонально, готуючи удари по критичних цілях на російській території, - блогер

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько.

“Помітив, що сьогодні вже майже кожен другий знається на військових стратегіях. Воно наче і зрозуміло – час такий. Критики дій Сил оборони в інфопросторі зараз дуже багато: від неприхованої паніки до “все пропало”. Замислився, а чи дійсно у нас такий хаос? На мій погляд, жоден удар по росії не є випадковим. Ця робота координується від першої здобутої інформації – до точного удару по критичній цілі”, - наголосив Цибулько.

Він нагадав, що лише у квітні під ударами опинилися завод з виробництва вибухівки "Промсинтез" в Самарській області, до речі не перший раз, і Брянський завод з мікроелектроніки.

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“Схоже на те, що план є, і він досить чіткий. У контексті з повідомленням Буданова про наявність у ГУР списку оборонних об’єктів рф, можна зробити висновок, що обʼєкти мають свою пріоритетність для рф. А визначається вона на базі розвідданих та аналітики”, - переконаний блогер.

За його словами, це нещодавно підтвердив і військовий експерт Євген Дикий, якого процитував експерт: “Кожна з цілей – результат глибокого аналізу, стратегічного мислення та злагодженої роботи розвідки. Ми ранжуємо ці обʼєкти за пріоритетністю. Тобто по тому, наскільки важливі, критичні та незамінні речі для москалів випускають. І відповідно до цього ранжування з одного боку, і до наших технічних можливостей та погодних умов – з другого, ми і визначаємо, коли та на якому з цих обʼєктів треба дивитися вгору. Ми дуже добре знаємо, хто це робить і за якими критеріями”.

“Тож, судячи з цього і результатів ударів, проводиться велика командна робота, яку ефективно координує Буданов. Якщо дивитися на цей процес глибше, неможливо не помітити професіоналізм і холодний розум, які за ним стоять”, - констатував Володимир Цибулько.