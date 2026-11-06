Буданов готується до переговорів з Росією: що керівник ОП сказав про можливе завершення війни

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов увійде до української делегації на тристоронніх переговорах із Росією за участю США, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Про це він сказав у розмові з кореспондентом американського телеканалу CBS News Ейданом Стретчем 6 листопада.

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За словами журналіста, Буданов повідомив йому, що буде у складі української делегації під час майбутньої зустрічі. Раніше він уже представляв Україну на переговорах у лютому, коли відбулися перші обговорення щодо можливого завершення війни. Тепер, як і тоді, очолювати українську переговорну групу буде голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

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Очільник Офісу президента не очікує, що майбутня зустріч одразу принесе суттєві результати. Він наголосив, що переговорний процес не завершиться цими консультаціями, а сторони лише обговорюватимуть готовність до припинення війни.

«Повторю ще раз: ці переговори — не останні. Вони не є фінальними», — заявив Буданов в інтерв’ю CBS News.

За його словами, наразі складно прогнозувати, про що саме вдасться домовитися під час зустрічі. Водночас сам факт готовності української та російської сторін до безпосереднього діалогу він вважає певним позитивним сигналом.

«Готовність до переговорів уже є ознакою певного прогресу», — зазначив керівник Офісу президента, додавши, що конкретні результати можна буде оцінити вже за кілька днів.

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Кореспондент CBS News також звернув увагу на значний бойовий досвід Буданова, який він здобуває з 2014 року. На думку журналіста, ця обставина може мати значення під час обговорення військово-технічних аспектів можливого припинення вогню, адже російські представники, з якими зустрінеться українська делегація, також мають військовий досвід.

Стретч припустив, що завдяки цьому сторони зможуть краще розуміти одна одну під час обговорення практичних механізмів можливого перемир’я.

Нагадаємо, радник президента США Джаред Кушнер заявив, що Сполучені Штати працювали з Україною та Росією над пропозиціями до переговорів в Абу-Дабі, запланованих на наступний тиждень.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до майбутніх тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

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