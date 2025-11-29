Буданов і Малюк можуть бути найкращими перемовниками від України, - Ярош

Реклама

Таку думку висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош на власній сторінці у Facebook.

«Вважаю, що найкращими перемовниками від України можуть бути генерал-лейтенант Василь Малюк та генерал-лейтенант Кирило Буданов», - написав Ярош додавши, що ці двоє бойових генералів неодноразово доводили свою здатність діяти в інтересах національної безпеки держави.

Зазначимо, що і Буданов, і Малюк користуються беззаперечним авторитетом та довірою серед українців, яку неодноразово виправдовували своїм бойовим досвідом та здатністю приймати важкі рішення в найскладніших ситуаціях