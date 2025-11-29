ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
1 хв

Буданов і Малюк можуть бути найкращими перемовниками від України, - Ярош

Начальника ГУР Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників від України у контексті майбутніх мирних переговорів.

Буданов і Малюк можуть бути найкращими перемовниками від України, - Ярош

Таку думку висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош на власній сторінці у Facebook.

«Вважаю, що найкращими перемовниками від України можуть бути генерал-лейтенант Василь Малюк та генерал-лейтенант Кирило Буданов», - написав Ярош додавши, що ці двоє бойових генералів неодноразово доводили свою здатність діяти в інтересах національної безпеки держави.

Зазначимо, що і Буданов, і Малюк користуються беззаперечним авторитетом та довірою серед українців, яку неодноразово виправдовували своїм бойовим досвідом та здатністю приймати важкі рішення в найскладніших ситуаціях

Дата публікації
Кількість переглядів
313
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie