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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

Буданов якісно орієнтується не лише у воєнній тематиці, а й у геополітичних та стратегічних питаннях, - блогер

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, судячи з його нового інтерв’ю, орієнтується не лише у воєнній тематиці, а й у геополітичних та стратегічних питаннях, і з військового професіонала виріс у сильного управлінця. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив громадський діяч та блогер Євген Прокопишин.

Буданов якісно орієнтується не лише у воєнній тематиці, а й у геополітичних та стратегічних питаннях, - блогер

© Associated Press

“На днях я вже публікував фрагмент нового інтерв’ю Буданова, але це була лише маленька частинка з цієї цікавої розмови — дуже раджу подивитися повністю та уважно. Особливо раджу звернути увагу на те, як і що Буданов говорить про геополітичні та стратегічні питання. Він уже якісно орієнтується не лише у воєнній тематиці. Більше того, він розглядає всі процеси у світі без ілюзій — дуже тверезий погляд, чого багатьом нашим керівникам не вистачає. Думаю, що це все завдяки чудовій команді ГУР — яку він сам же і створив фактично з нуля”, - зазначив Прокопишин.

В якості показових він нагадав про такі визначні приклади роботи ГУР, як визволення усіх полонених українок з сирійських таборів в результаті унікальної п’ятирічної “багатоходівки”, операції проти ПВК Вагнера в Африці, потоплені російські кораблі, збиті російські літаки та гелікоптери, операції в Криму і на морі, і ще багато чого (в тому числі поки що невідомого). При чому, в деяких операціях генерал Буданов брав участь особисто і мав тяжке поранення.

“Мені дуже імпонують його спокій, прийняття реальності та стратегічне мислення. Думаю, мало хто буде сперечатися, що на наших очах з військового професіонала виріс сильний управлінець, здатний підібрати та організувати кваліфіковані кадри. Вважаю, що у нього серйозна і якісна команда, яка дійсно працює системно і досягає інколи навіть фантастичних результатів, що є доволі рідкісним випадком для сучасної України, де деградація багатьох держструктур вже не просто очевидна, а і зайшла вже занадто далеко…” - констатував блогер.

Дата публікації
Кількість переглядів
299
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