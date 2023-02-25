Буданов розповів про "приліт" у будівлю ГУР та полювання на нього: "Мені це подобається"

Розвідник каже, що не боїться РФ.

Голова українського Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, йому подобається, що російські окупанти ведуть на нього полювання. За його словами, у будівлю відомства у столиці влучала воржа ракета.

Цим він поділився у документальному фільмі Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення РФ.

На уточнення журналіста про полювання на голову ГУР, Буданов сказав: "Ну, і що з того. Мені це подобається. По-перше, це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно".

Головний військовий розвідник каже, що не боїться подібних загроз у своїй роботі. Буданов розповів, що відвідує храм, хоч приходить до церкви тоді, "коли вже дуже важко".

"Я віруюча людина. Я боюся тільки божої кари. Але боятись якусь Росію - це смішно", - наголосив голова розвідки.

Також він заявив, що в будівлю ГУР у Києві, на на Рибальському острові, прилітала одна ракета. Але дату удару він не назвав.

Нагадаємо, Буданов заявив, що найближче оточення президента-диктатора Росії Володимира Путіна співпрацює з українською розвідкою. Але не назвав ні прізвищ, ні кількості агентів ГУР в оточенні "фюрера".

Читайте також: