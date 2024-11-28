Буданов: Ми маємо залишитися об'єднаними і в часи війни, і в мирний час

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов закликав українців йти до перемоги всім разом і залишатися об’єднаними і в часи війни, і в мирний час. Про це він сказав під час вітального слова до учасників міжнародного форуму “Ветерани – шлях додому”, який відбувся у Львові.

“Велика честь представляти тут Україну та ветеранське середовище. Наша війна досі триває, але навіть після перемоги її наслідки доганятимуть нас ще тривалий час. Ми повинні бути готовими до того, щоб їх ефективно здолати. Нікого з нас батьки не народжували для війни. Але ми прийняли цей виклик. Ми захистимо свій кордон, родини, майно, культуру, честь. Проте ми маємо залишитися об'єднаними: і в часи війни, і в мирний час. До перемоги краще йти разом, а не поодинці”, - наголосив Буданов.

За його словами, під час форуму презентували дорожню карту розвитку ветеранської державної політики, взаємодії між ветеранами, членами їхніх сімей, членами сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених та органами влади, громадами, міжнародними організаціями.

Зазначимо, що форум “Ветерани – шлях додому” організували Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Уповноважений ВР з прав людини, Міністерство у справах ветеранів України, Міжфракційне депутатське об’єднання “Реабілітаційні сили України”.

Захід відбувся за підтримки Програми USAID “Рада: наступне покоління”, Львівської ОВА, громадських ветеранських організацій.