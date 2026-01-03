Стало відомо, чому Буданов погодився очолити ОП / © скриншот з відео

Саме медійна впізнаваність Кирила Буданова в Сполучених Штатах могла вплинути на рішення Володимира Зеленського призначити ексглаву ГУР керувати Офісом президента.

Таку думку висловив експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, передає «24 канал».

На його думку, призначення Буданова зараз особливо важливе, враховуючи ситуацію довкола мирних переговорів, спроби України спільно з Європою вплинути на Дональда Трампа і його оточення.

«В цих умовах, коли росіяни знову активізували свій інформаційний вплив на адміністрацію президента США, з нашого боку обрати саме Буданова, якого американці знають і доволі позитивно до нього ставляться, в тому числі з прицілом, що він може стати одним із ключових комунікаторів з командою Трампа — виграшний хід», — вважає Жовтенко.

Водночас, експет наголошує і на внутрішньополітичиному контексті. На думку Жовтенка, Буданов бачить приклад Залужного, тому робить власні висновки.

«Буданов, дивлячись на приклад генерала Залужного, якого зрештою надіслали взагалі за межі України, певною мірою обмеживши його комунікацію на внутрішню аудиторію, прийняв пропозицію Зеленського і вирішив зберегти собі доступ до української громадськості. Тим самим він застрахував себе від долі Залужного», — зазначив аналітик.

Жовтенко не приховує, що ймовірно президент Зеленський зі свого боку сподівається на те, що йому вдасться до певної міри «нейтралізувати» потенційного конкурента на виборах. А сам Буданов, погодившись стати керівником ОП, намагається зберегти свій вплив на українську аудиторію і залишатися в медійному просторі.

Зауважимо, що політолог Олег Саакян висловлював схожу думку — що Буданов фактично очолить переговорну групу з боку України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою свого Офісу керівника ГУР Кирила Буданова.