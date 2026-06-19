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Буданов налагодив системний діалог влади з бізнесом, — Forbes
Представники українського бізнесу позитивно оцінили другу зустріч з головою Офісу президента Кирилом Будановим в рамках другого засідання Ради з питань підтримки підприємництва. Про це повідомляє Forbes Ukraine.
Одним із головних сигналів підприємці назвали системність діалогу між владою та бізнесом. Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник підкреслив, що зустріч відбулася саме в ті строки, які були анонсовані раніше.
«Минулого разу голова Ради сказав, що будемо зустрічатися раз на два місяці, у такий таймінг і зібралися», – зазначив Олійник.
Також бізнес звернув увагу на більш конструктивний формат спілкування. За словами одного з учасників зустрічі, який побажав залишитися анонімним, нинішні обговорення стали значно предметнішими.
«Якщо раніше (коли їх проводив попередній голова ОП Андрій Єрмак. – Forbes) всі дивилися в телефон і думали, як швидше піти, то зараз є діалог», – розповів співрозмовник Forbes.
Нагадаємо, 17 червня Кирило Буданов заявив, що за два місяці після попередньої зустрічі Ради підприємців вдалося напрацювати рішення щодо частини проблем, порушених бізнесом.