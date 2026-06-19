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Одним із головних сигналів підприємці назвали системність діалогу між владою та бізнесом. Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник підкреслив, що зустріч відбулася саме в ті строки, які були анонсовані раніше.

«Минулого разу голова Ради сказав, що будемо зустрічатися раз на два місяці, у такий таймінг і зібралися», – зазначив Олійник.

Також бізнес звернув увагу на більш конструктивний формат спілкування. За словами одного з учасників зустрічі, який побажав залишитися анонімним, нинішні обговорення стали значно предметнішими.

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«Якщо раніше (коли їх проводив попередній голова ОП Андрій Єрмак. – Forbes) всі дивилися в телефон і думали, як швидше піти, то зараз є діалог», – розповів співрозмовник Forbes.

Нагадаємо, 17 червня Кирило Буданов заявив, що за два місяці після попередньої зустрічі Ради підприємців вдалося напрацювати рішення щодо частини проблем, порушених бізнесом.

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