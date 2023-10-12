Буданов розкрив правду про брата Єрмака

За словами керівника військової розвідки, Денис Єрмак брав участь у боях за Ірпінь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Начальник військової розвідки повідомив, що протягом повномасштабної війни бачив багато людей, "яких суспільство наше не дуже любить медійно", у абсолютно різних подіях, що "змінювали ті чи інші епізоди цієї війни".

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Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.

"Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені там працював зі снайперською (гвинтівкою – ред.)… Я, коли його побачив, дуже здивований був, знаючи, хто він. І тут людина працює", – розповів начальник ГУР.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року Андрій Єрмак повідомив, що його брат Денис став добровольцем-снайпером у батальйоні тероборони.

Зауважимо, 2020 року довкола Дениса Єрмака розгорівся скандал, коли нардеп на той час від "Слуги народу" Гео Лерос поширив відео, де нібито брат керівника ОП "барижить державними посадами". Лерос стверджував, що Єрмак проводив співбесіду з охочим отримати посаду заступника міністра інфраструктури, який також хоче курувати "Укрзалізницю". Ще на одному відео обговорювалась посада на Київській митниці. Брат керівника ОП все заперечив. А 2021 року суд зобов'язав Лероса спростувати інформацію про Єрмака за позовом останнього.

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