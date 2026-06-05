Буданов несподівано прибув до Польщі: що відомо про термінові переговори

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов перебуває з неанонсованим візитом у Варшаві, де проводить низку зустрічей із високопосадовцями Польщі.

Про візит української делегації повідомили польські видання Onet та RMF FM.

Буданов поїхав до Польщі — яка причина

За інформацією ЗМІ, голова Офісу президента України Кирило Буданов поїхав разом із колишньою віцепрем’єр-міністеркою України Іриною Верещук та з першим заступником керівником ОП Сергієм Кислицею. Наразі вони вже провели зустріч із державним секретарем Міністерства закордонних справ Польщі Марціном Босацьким.

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Як повідомив речник польського МЗС Мацей Вевір у коментарі агенції PAP, розмова відбулася на прохання української сторони після того, як Незалежний центр спеціальних операцій «Північ» ЗСУ отримав почесну назву «Герої УПА».

«Заступник міністра Босацький представив польську позицію, наголосивши, що рішення президента України Володимира Зеленського викликало біль та обурення у польському суспільстві, яке з початку російської агресії підтримувало Україну, що захищається. Він наголосив, що взаємні відносини мають будуватися на основі історичної правди, поваги до жертв та діалогу», — заявив речник МЗС Польщі Мацей Вевір.

Повідомляється, що найближчим часом керівник Офісу президента України також зустрінеться з головою Бюро міжнародної політики Польщі Марціном Пшидачем. Крім того, на переговорах планують обговорити ситуацію на фронті та підсумки військових операцій.

Також зазначається, що у суботу зранку очільник Офісу президента України зустрінеться з віцепрем’єр-міністром — міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Цю інформацію офіційно підтвердив речник польського оборонного відомства Януш Сеймей.

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Напередодні зустрічі польський міністр оборони висловив категоричну позицію щодо присвоєння українському підрозділу імені «Героїв УПА».

«Я зроблю все, щоб скасувати це рішення. Ми даємо це дуже чітко зрозуміти», — наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом від 26 травня присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ найменування «імені Героїв УПА». Це рішення викликало обурення у сусідній Польщі. Зокрема, лідер поляків Кароль Навроцький заявив про позбавлення українського колеги Ордена Білого Орла.

Згодом Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що «зробить усе, щоб скасувати рішення», яким президент України Володимир Зеленський присвоїв підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

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