Буданов очолив Офіс президента: FT оцінило, що стоїть за рішенням Зеленського

Зеленський і Буданов. / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленський призначив керівника ГУР Кирила Буданова очільником свого Офісу. Це одне з ключових кадрових рішень останніх місяців, що зачіпає систему управління, сферу безпеки та переговорні позиції країни на міжнародному рівні.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише «РБК.Україна».

Призначення нового керівника Офісу президента сталося за кілька тижнів після звільнення попереднього очільника Андрія Єрмака.

Контекст переговорів

Видання зауважує, що це призначення відбулося на тлі активних зусиль Києва щодо отримання гарантій безпеки від західних союзників у межах відновлених дипломатичних ініціатив, спрямованих на припинення війни з Російською Федерацією.

Буданова вважають одним із небагатьох високопоставлених українських чиновників, які впродовж усієї війни підтримували робочі канали зв’язку з Москвою. Зокрема, щодо обміну полоненими.

«Цей крок, вочевидь, є частиною масштабнішої реорганізації в апараті безпеки Зеленського, у межах якої президент перевів на інші посади двох інших високопоставлених чиновників», — пише FT.

Вплив Буданова

Джерела Financial Times зазначають, що рішення про призначення обговорювалося протягом останнього місяця. За їхніми даними, сам Буданов, який орієнтований на оперативну і польову роботу, від самого початку не виявляв інтересу до адміністративної посади.

У статті зауважують, що суспільна популярність розвідника зросла на тлі масштабних операцій ГУР. Це зробило його однією з найбільш впізнаваних фігур в українській політиці. Крім того, опитування регулярно відносять Буданова до числа найпопулярніших публічних персон України. Це, констатує видання, посилює увагу до його нової ролі.

«Однак глава адміністрації президента — ключова роль у непрозорій політиці України, попри те, що формально це адміністративний пост, — традиційно є об’єктом пильної уваги критики», — наголошують у Financial Times.

За даними джерел, за Буданова ГУР трансформувалося в сучасну розвідувальну структуру і зміцнило взаємодію з ЦРУ. Водночас він періодично стикався з непублічною критикою з боку західних партнерів, які застерігали від занадто ризикованих кроків через загрозу ескалації конфлікту з РФ.

Нагадаємо, вдень 2 січня стало відомо, що Володимир Зеленський запропонував Кирилу Буданову стати керівником ОП. Глава держави наголосив, що сьогодні країні «потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки».

Того ж дня очільник ГУР заявив, що очолить Офіс президента. Він наголосив, що вважає цю посаду — «як ще один рубіж відповідальності перед країною». Буданов подякував Зеленському за довіру, а бойовим побратимам та команді ГУР — за спільну роботу.