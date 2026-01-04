Кирило Буданов / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський таки обрав нового керівника свого Офісу через місяць після звільнення з цієї посада Андрія Єрмака. Тепер Офіс президента очолить начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Що стоїть за цим рішенням — пише видання The Washington Post.

«Це призначення має на меті розвіяти занепокоєння щодо корупційного скандалу, який усунув попереднього головного помічника - близького друга Зеленського Андрія Єрмака», — зазначають журналісти.

Реклама

Єрмак, який не мав політичного досвіду і був призначений 2020 року після роботи із Зеленським у його продюсерській студії, не користувався повагою серед більшості українців, які звинувачували його у надмірному впливі та надзвичайно жорсткій поведінці.

«Багато хто у Вашингтоні також вважав Єрмака конфліктним та контролюючим, називаючи його перешкодою для співпраці. Він фактично зник з суспільного життя після відставки. 39-річний Буданов — це зовсім інша персона. Найголовніше, що він не був причетний до жодних корупційних скандалів», — вважають журналісти медіа.

«Призначення Буданова означає, що Зеленський турбується щодо переговорів з Росією та військової стратегії України в майбутньому, а також безпекою, включаючи, ймовірно, навіть свою особисту безпеку, коли йдеться про передавання влади та можливі вибори чи щось інше», — сказала Олена Трегуб, громадська активістка та секретарка НАКО, неурядової антикорупційної комісії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Офісу президента стане очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Реклама

Зеленський пояснив своє рішення необхідністю посилення координації в питаннях національної безпеки та оборони. Він наголосив, що країна потребує більшої зосередженості на розвитку Сил оборони та безпеки, а також на дипломатичному треку міжнародних перемовин.

За його словами, Буданов «має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів».

Попередній очільник Офісу президента Андрій Єрмак працював на цій посаді від 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.

До призначення на нову посаду Кирило Буданов очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України. На цю посаду його було призначено указом президента України 5 серпня 2020 року. На момент призначення очільником Офісу президента Буданов обіймав посаду начальника ГУР МО України та мав військове звання генерал-лейтенанта.

Реклама

Упродовж роботи в системі воєнної розвідки він відповідав за організацію та координацію розвідувальної діяльності в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України.