Буданов орієнтується на масштабні проєкти розвитку України, – аналітик

«Якщо говорити про проєкт, який Буданову імпонує, то це, звісно, проєкт розвитку України – так, щоб не було соромно і щоб масштаб задачі був такий, що аж дух захоплює», – сказав Оленченко.

За його словами, Буданов належить до типу лідерів, які не відволікаються на другорядні питання: «За Будановим ми спостерігаємо дуже уважно. Молодий, амбітний Герой України, генерал, тричі поранений, людина, яка точно не буде розмінюватися на дрібнички».

Оленченко також наголосив, що Буданов глибоко розуміє перебіг війни та її перспективи.

«Буданов - один із тих, хто досить глибоко розуміє задачі: ми вистоїмо, Росія захлинеться у внутрішніх проблемах, і після виборів Конгрес почне зворотний шлях», – додав аналітик.

Нагадаємо, що цього тижня керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрівся із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку. Під час зустрічі сторони обговорили запуск нового масштабного проєкту, спрямованого на підтримку антикорупційних реформ в Україні.

