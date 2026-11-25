Керівник Офісу президента Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає помилковим сприйняття американських представників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа як людей, які розглядають переговори щодо завершення війни виключно крізь призму бізнесу. За його словами, обидва мають геостратегічне бачення.

Про це Буданов заявив під час заходу «Діалог заради єдності», передає novynylive.

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«Пан Кушнер і пан Віткофф, вони геостратеги… Це неправильна точка зору, що вони тільки з позицій бізнесу все це дивляться», — наголосив він.

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Водночас Буданов зазначив, що для досягнення кінцевої мети можуть бути виправданими будь-які кроки, які допомагають пришвидшити цей процес.

Нагадаємо, переговори щодо війни в Україні тривають у плановому режимі. Вже 25 листопада Україна проведе чергові консультації з європейськими партнерами телефоном, повідомив Кирило Буданов. Керівник Офісу президента також сподівається, що чотиристороння зустріч щодо миру за участю України, США, Європи та Росії може відбутися ще до Різдва 2026 року.

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