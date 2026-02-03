Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Getty Images

Долучення керівника Офісу президента України Кирила Буданова та очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії до переговорної групи щодо миру змусив Кремль змінити тактику. Замість історичних лекцій російські військові перейшли до обговорення конкретних термінів та гарантій.

Про це йдеться у статті «Української правди».

Після залучення до переговорів щодо завершення війни Буданова та Арахамії Росія переглянула склад своєї делегації, замінивши голослівних дипломатів на представників військового командування.

«Важливо, що після приходу Буданова та Арахамії в переговорний процес змінився характер спілкування не лише з американцями, але й із Росією. Синхронно зі змінами в українській делегації своїх переговірників замінив і Путін. Тепер замість Мединського та решти ісконно русскіх дипломатів з монологами про Рюрика, переговори ведуть військові«, — йдеться у статті.

Ключова зміна з долученням Буданова до переговорів про мир

«Раніше наші мусили слухати годинні проповіді про те, хто і коли кого завоював в минулому. Тепер сидять військові і обговорюють дуже конкретні речі: механізми відведення, гарантії, терміни і так далі. Це, мабуть, ключова зміна, яка сталась з приходом Буданова», — сказав один зі співрозмовників видання, знайомий із перебігом перемовин.

Як зазначає УП, у період, коли колишній очільник ОП Андрій Єрмак намагався централізувати переговори з міжнародними партнерами, на практиці комунікація здійснювалася одразу кількома каналами.

Офіційний напрям координував сам Єрмак у взаємодії з Міністерством закордонних справ. Паралельно діяли щонайменше два неформальні back channels, пов’язані з Будановим та Арахамією.

Повідомлення, які надходили до партнерів і противників через ці три канали, суттєво відрізнялися за змістом. Офіційна лінія дотримувалася риторики «формули миру», тоді як неофіційні канали передавали більш прагматичне та реалістичне бачення ситуації та процесів усередині України.

Після фактичного переходу контролю над офіційним переговорним каналом до Буданова весь перемовний процес з українського боку почав функціонувати за принципом реального one voice.

Роль Арахамії в переговорній групі

Особливо це стало помітно після офіційного повернення Арахамії до складу переговорної групи. Він має розгалужені контакти у США, тривалий час співпрацював із Будановим ще за керівництва Єрмака, а також — що не менш важливо — від часів стамбульських переговорів підтримує прямі зв’язки з російськими представниками, зокрема з бізнесменом Романом Абрамовичем, зазначає УП.

Саме тому Буданов і президент України Володимир Зеленський ухвалили спільне рішення повернути очільника першої переговорної делегації до команди, яка потенційно може стати фінальною.

Переговори України, Росії та США в Абу-Дабі

Нагадаємо, 1 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів про мирну угоду за участю Києва, США та Росії. Це підтвердив і речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

На думку Зеленського, ефективність переговорів багато в чому залежить від того, що вдасться американській стороні, «щоб люди довіряли і процесу, і результатам».

Зеленський також узгодив рамки наступного раунду переговорів із командою, до якої увійшли Умєров, Буданов, Кислиця, Гнатов, Бевз та Арахамія. Окрім основної зустрічі, заплановані двосторонні розмови зі США. Україна готова до реальних кроків заради миру, безпекова угода зі США вже готова, а далі опрацьовуватимуть питання відновлення.

Українська делегація на чолі з Умєровим вже вирушали до Абу-Дабі на переговори. Секретар РНБО анонсував двосторонню зустріч із представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для обговорення безпекових гарантій і плану відновлення, а також тристоронню зустріч із представниками РФ, які мають мандат на військово-політичні питання. Умєров також анонсував швидкі результати щодо обміну полоненими. Щодо енергетичного перемир’я та територій, він підтвердив, що на перемовинах обговорюють усі критичні для населення питання.