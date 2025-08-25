- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 2 хв
Буданов перетворив ГУР на гібридні сили, здатні проводити високоризиковані операції, - впливове американське ЗМІ
Кирило Буданов перетворив очолюване ним Головне управління розвідки МОУ на гібридні сили, здатні проводити високоризиковані операції.
Таке твердження міститься у статті “Розвідка України готує грунт для Заходу” крупного консервативного медіа зі США Newsmax.
”Стійкість України — військова, політична та психологічна — шокувала світ. Одним із найважливіших, але найменш обговорюваних елементів цієї стійкості стала трансформація ГУР України під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова. За кілька місяців до вторгнення він був одним із небагатьох високопосадовців, які публічно попереджали про майбутній напад — попередження, які багато хто відкидав як паніку. Історія довела його правоту”, - констатується у статті.
Там також наголошується, що з моменту прийняття командування Буданов перетворив ГУР на гібридні сили, здатні проводити високоризиковані операції, завдавати ударів на далекі відстані та формувати поле бою в кількох сферах.
Це було перевірено на початку війни, коли підрозділи ГУР відбили російський повітряний наступ на аеропорт Гостомель. Якби ця операція провалилася, російські війська могли б оточити Київ у перший тиждень.
“Буданов підготувався, створивши спеціальні підрозділи, такі як «Кракен», «Шаман» та «Артан», та організувавши партизанські мережі в окупованих регіонах. Він також керував Міжнародним легіоном, який залучив до боротьби тисячі іноземних добровольців”, - каже автор матеріалу.
Він нагадав, що Буданов особисто очолював бойові дії, беручи участь у таких операціях, як звільнення Руської Лозової поблизу Харкова.
“Його лідерські якості принесли йому надзвичайну довіру: він постійно входить до трійки найшанованіших діячів України. У країні, де політичні уподобання швидко змінюються, це неабияке досягнення. Його незалежність і готовність висловлювати свою думку не завжди робили його популярним серед політичного істеблішменту Києва, але його захист інституційної цілісності — особливо в обороні антикорупційних органів — підкреслив його переконання, що для перемоги потрібно більше, ніж успіх на полі бою”, - пише американське ЗМІ.
За словами автора, партнерство між США та Україною вже змінило поле бою, і приклад ГУР показує, як стійка американська підтримка - розвідка, технології та матеріальна допомога - перетворюється на відчутні результати у боротьбі проти Росії. Подальший шлях повинен базуватися на цьому фундаменті.
“Ще до виборів 2016 року Буданов наголошував, що Україна буде співпрацювати з будь-якою партією, яка займе Білий дім. Він вірить в Америку і в партнерство як ключ до перемоги. Цей дух двопартійності зараз є надзвичайно важливим. Америка повинна продовжувати мислити масштабно, діяти швидко і дивитися далеко вперед. Саме так Україна переможе, а Захід забезпечить своє майбутнє”, - резюмується у статті.