Буданов перетворив повернення полонених на свою особисту гуманітарну місію, - блогер

Про це написав блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький, зазначивши, що після того, як екс-начальник ГУР очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла.

“Хоча чергова зустріч переговорних груп, яка мала відбуватися цими днями, перенесена через події на Близькому Сході, ми маємо конкретні результати попередньої зустрічі у Женеві у вигляді двох масштабних обмінів полоненими. Вчора в Україну повернулися 200 наших захисників, а сьогодні ще 302 українці вперше за тривалий час ступили на рідну землю. І попри скептичне ставлення багатьох до цього тристороннього діалогу та відсутність реальних успіхів у питанні припинення вогню, ми бачимо справжній успіх в очах рідних, які дочекалися своїх братів, синів та дочок, а жах полону та тортур для них нарешті залишився позаду”, - констатував Голобуцький.

Він нагадав, що ще на початку повномасштабної війни Координаційним штабом під керівництвом Кирила Буданова було організовано перші обміни полоненими, хоча за загальноприйнятими світовими правилами такі процеси відбуваються лише після завершення бойових дій.

“Проте Буданов у позитивному сенсі порушив цю застарілу військову традицію, перетворивши повернення людей на свою особисту гуманітарну місію. Завдяки такому підходу наші воїни, що потрапили в полон, повертаються додому під час активної фази війни. І це є колосальним позитивом як для самих захисників, так і для їхніх родин”, - акцентував блогер.

Причому, зазначив він, після того, як Буданов очолив Офіс президента та став активним учасником переговорного процесу, динаміка лише зросла - і ми маємо вже три великі обміни з початку року.

“По суті Координаційному штабу на чолі з Будановим вдалося зламати класичні практики та довести, що Україна вміє працювати на результат і мислити стратегічно навіть у найскладніших умовах. Ми бачимо результат, якого добивається наша команда. Адже так було після перемовин в Абу-Дабі, те ж саме маємо після Женеви. Якщо кожен раунд міжнародних зустрічей буде супроводжуватися визволенням українців з російського пекла, це і буде наочним і важливим підсумком будь-яких перемовин”, - завершив політолог.