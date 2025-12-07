ТСН у соціальних мережах

Буданов пояснив, чому майбутнє світу пройде через Україну

Політичні правила минулого більше не працюють, і Україна має шанс вплинути на новий світ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна або інтегрується у новий світопорядок, або створить його самостійно, інший варіант неможливий.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після виступу на форумі «Вистоїмо», пишуть Новини.LIVE.

Журналістка поцікавилася, як саме Україна, зокрема Збройні сили, долучаться до формування нового світового порядку.

«Дивіться, Україна або стане частиною нового, або створить нове, або інший варіант не підійде нікому», — зазначив керівник ГУР.

Також Буданова запитали про перспективи миру, зважаючи на заяви низки міжнародних політиків про те, що врегулювання в Україні нібито «як ніколи близьке». На це керівник розвідки висловив стриманий оптимізм.

«Я сподіваюся на це», — коротко відповів Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коментуючи переговори про мир в Абу-Дабі, Буданов наголосив, що «вони мають бути в тіні».

