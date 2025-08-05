Буданов пояснив, як українські розвідники вербують агентів серед росіян

Кирило Буданов / © Associated Press

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як українські спецслужби продовжують працювати з громадянами Росії навіть під час повномасштабної війни. За його словами, більшість такої роботи — це особисті агентурні зустрічі.

Про це він розповів в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.

Буданов зазначив, що 90% агентурної діяльності української розвідки складають саме контакти з потенційними агентами віч-на-віч. І хоча така практика є небезпечною, особливо в умовах війни, вона залишається ефективною.

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Проведення таких зустрічей у самій Росії вкрай ускладнене, тому людей виводять у треті країни — часто під виглядом туристичних поїздок. Саме там, у готелях або кафе, розвідники проводять інструктажі, заняття або передають важливі дані.

«Особливо, коли зараз в нас відкрита фаза війни, в Росії важко проводити такі зустрічі. Тому люди витягуються в треті країни, в свої країни, зазвичай, вони пишуть, що їдуть на відпочинок, проводяться зустрічі в кафе, в готелях і так далі», — зазначив Буданов.

Буданов також згадав про внутрішні доповіді ФСБ, у яких йдеться про виявлення численних випадків вербування росіян саме за цією схемою. У відповідь на це російські спецслужби посилили контроль за переміщеннями громадян за кордон.

Керівник ГУР підкреслив, що особистий контакт залишається критично важливим елементом розвідувальної роботи, особливо на етапі першого знайомства з агентом або передачі важливої інформації.

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Нагадаємо, Кирило Буданов розповів про особливості роботи українських розвідників і пояснив, як у спецопераціях інколи застосовують так званих «сліпих» агентів — осіб, які виконують завдання, не знаючи їхнього реального змісту. За його словами, така практика має місце, хоча й не вважається ефективною у довгостроковій перспективі.

«Сліпим» агентам можуть доручати, здавалося б, рутинні дії — передати дані, щось зафіксувати або переказати повідомлення — не розкриваючи справжньої мети завдання.