Політика
370
2 хв

Буданов пояснив, що відбувається в переговорах України та США

Очільник Офісу президента зазначив, що переговори про мир тривають.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кирило Буданов

Переговорний процес щодо закінчення війни в Україні триває, він не зупинився, хоча існують об’єктивні труднощі.

Про це очільник ОП Кирило Буданов заявив під час спілкування з журналістами на полях Київського Безпекового Форуму.

«Він не застряг… Все є», — сказав Буданов.

Раніше Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Росією, додавши, що врегулювання війни може не зайняти багато часу.

Напередодні помічник російського лідера Володимира Путіна заявив, що Москва закликає Сполучені Штати скористатися своїми важелями впливу на Київ з метою домогтися від нього вигідних Росії поступок на переговорах. Юрій Ушаков також зазначив, що США «внесли низку цікавих і корисних пропозицій» щодо мирного врегулювання, але вони «поки що не реалізуються». Що це за пропозиції, помічник Путіна не сказав.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими — першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

8 квітня у Росії заявили, що сподіваються на відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні на тлі перемирʼя в Ірані.

«Сподіваємося, що вже найближчим часом буде більше часу і більше можливостей зустрічатися в тристоронньому форматі», — сказав Дмитро Пєсков.

