Буданов про "зернову угоду": "Всі неприйнятні умови, які намагалася нав’язати Росія, відсутні"

Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що у "зеленому коридорі", яким рухатимуться судна з зерном з українських портів, не може бути жодних пасток.

Він також запевнив, що в підписаній угоді про експорт зерна позиція України була стовідсотково відстояна.

Про це Буданов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 22 липня.

"З військової точки зору, загроз ми не бачимо. Є пропрацьований фарватер. Судна будуть рухатися виключно по цьому фарватеру. Жодна ділянка узбережжя, окрім згаданого мною фарватеру, не буде розміновуватися. Тобто якщо хтось думає, що Росія зможе під приводом функціонування цього коридору висадити десант, то це абсолютно нереально. Крім того, берег вже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять такі дії абсолютно нереальними", – пояснив голова військової розвідки.

Він наголосив, що позиція України у "зерновій угоді" була абсолютно стовідсотково відстояна.

"Всі неприйнятні умови, які намагалася нам нав’язати Росія досить тривалий проміжок часу, тут відсутні. Жодної з цих умов не залишилося. Росія дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями ці конвої, хотіла щось оглядати у нас на території і так далі. Жоден з цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим погодилась", – зауважив Буданов.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна.

В межах домовленостей мають бути розблоковані три порти: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них Україна розпочне експорт вже найближчими тижнями.

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