Буданов провів нараду щодо СЗЧ та корупції у ТЦК

Буданов провів першу нараду на посаді очільника ОП. У фокусі — корупція у ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © Getty Images

Очільник Офісу президента Кирило Буданов провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни щодо корупції в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах.

Про це він повідомив у Telegram.

«Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність. Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії», — зазначив він.

Буданов також наголосив на вивченні проблем цих явищ та пообіцяв «зрозумілі та ефективні» рішення.

«Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі», — додав він.

Раніше пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук повідомила, що працівникам ТЦК пропонують хабарі, але в основному вони їх не беруть.

