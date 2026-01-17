- Дата публікації
Буданов прибув до США на переговори: що відомо
Очільник Офісу президента Кирило Буданов прибув до США на переговори щодо мирної угоди.
Про це повідомив керівник ОП у Телеграм-каналі.
У складі делегації також секретар РНБО Рустем Умєров і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
З його слів, представники України матимуть розмову з американськими партнерами стосовно “деталей мирної угоди”. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джерардом Кушнером і Даніелом Дрісколлом.
“Україні потрібний справедливий мир. Працюємо на результат”, - наголосив Буданов.