Буданов: переговорний процес щодо закінчення війни вдалось "оживити" — деталі заяви

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговорний процес щодо завершення війни вдалося «оживити». Водночас, за його словами, кардинально нових пропозицій від американської сторони наразі немає, однак сторони продовжують шукати нові підходи до розв’язання наявних проблем.

Про це Буданов сказав у коментарі виданню «Новини.LIVE» у кулуарах щорічної зустрічі YES.

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«Як бачите, як я нещодавно казав, ми маємо оживити цей процес, ми його оживили», — заявив керівник Офісу президента.

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За його словами, американська сторона наразі не представила принципово нових ідей щодо завершення війни. Водночас переговорні підходи продовжують оновлюватися.

«Кардинально нових ідей поки нема, але вони оновлюються і ми шукаємо нові підходи до вирішення старих питань, скажімо так», — зазначив Буданов.

Російські атаки будуть тривати

Водночас керівник Офісу президента попередив, що російські атаки із застосуванням безпілотників триватимуть. «Будуть продовжуватися», — сказав він, коментуючи подальші удари «Шахедами» та іншими дронами.

Буданов також заявив, що напередодні виборів у Росії бойові дії можуть стати «максимально жорсткими», хоча подальший розвиток подій, за його словами, поки складно прогнозувати.

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«До виборів це буде максимально жорстко, далі побачимо, але все одно вони будуть», — сказав керівник Офісу президента.

Він назвав нинішню ситуацію «новою реальністю», з якою Україна вже зіткнулася та продовжує боротися.

«Нова реальність, з якою ми стикнулися і боремось, і думаємо, ми знайдемо рішення», — заявив Буданов.

Водночас на запитання про те, коли українцям стане тихіше і легше жити, керівник Офісу президента відповів коротко: «Всі побачать».

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Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров у суботу, 12 вересня, заявив, що Росія не збирається припиняти бойові дії проти України навіть у разі проведення переговорів щодо можливого мирного врегулювання.

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