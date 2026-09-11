Буданов розкрив умови завершення війни: на що готова Україна

Кирило Буданов / © Associated Press

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Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна готова до припинення вогню «у будь-який момент». Втім, умови для цього мають бути прийнятними.

Про це він заявив в інтерв’ю латвійському телебаченню, повідомляє LSM.

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Буданов наголосив, що Київ готовий припинити вогонь. За його словами, це офіційна позиція президента України Володимира Зеленського.

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«Питання у Росії. Це абсолютно публічна, відкрита й офіційна позиція України. Ми готові та прагнемо закінчення війни. Звісно, на нормальних, прийнятних умовах, а не у формі ультиматуму: мовляв, віддайте нам усе, і ви ще нам залишитеся винні. Такого не буде», — заявив він.

За словами очільника ОП, найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій — з гарантіями безпеки Україні — по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості.

«Звісно, без будь-якого юридичного визнання з боку України [відмови від територій]. Такого не буде, і ніхто цього не робитиме», — додав він.

Мирні переговори — останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати перші результати переговорів уже найближчим часом — до кінця вересня. Водночас Росія традиційно відповідає на дипломатичні зусилля посиленням ударів.

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Раніше Кирило Буданов зробив тривожний прогноз щодо припинення вогню. Водночас він наголосив, що «переговори рано чи пізно до чогось призведуть», бо «не можна боротися все життя».

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