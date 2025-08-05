Буданов пояснив, як спецслужби використовують "сліпих" агентів

Кирило Буданов

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поділився деталями роботи розвідників та пояснив, як у спецопераціях можуть використовувати так званих «сліпих» агентів — людей, які виконують завдання, не усвідомлюючи справжню суть своїх дій.

Про це він розповів в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.

За словами Буданова, така практика існує, хоч і не є ефективною в довготривалій перспективі.

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«Є така форма роботи. Не найкраща, як на мій погляд, бо це працює досить короткий проміжок часу — раз. І, все ж таки, людина, яку так маніпулюють, закінчує дуже швидко, дуже погано», — пояснив керівник ГУР.

Так званих «сліпих агентів» можуть просити виконати, на перший погляд, буденні речі — передати інформацію, поспостерігати, передати повідомлення — не розкриваючи справжньої мети. Але навіть у таких випадках, попереджає Буданов, відповідальність буде повною:

«Ця людина понесе абсолютно таку саму відповідальність, як і всі інші. Тобто через те, що він просто постояв десь поряд, він сяде так само за Державу», — підкреслив він.

Буданов також зазначив, що «сліпих» агентів зазвичай вдається використати лише один раз, рідше — двічі. Надалі людина або починає щось підозрювати, або потрапляє в поле зору спецслужб.

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«99% один раз точно спрацюється. Другий, третій — здебільшого ні», — пояснив він.

Крім того, очільник ГУР наголосив: робота розвідника — це завжди про людей, їхні долі та наслідки. Тому потрібен сильний внутрішній стрижень.

«Людина має бути дуже глибоким патріотом і державником. Тобто все, з чим ти працюєш — це люди. І це долі людей», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповідав про те, що багато важливої та унікальної інформації розвідка змогла отримати через повій.