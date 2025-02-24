Буданов розповів, навіщо насправді Росії Україна та які її плани

Буданов вважає, що для того, щоб Росія стала справжньою імперією, їй обов'язково потрібна Україна, її заводи й ресурси.

Стратегічна мета Росії щодо України залишається незмінною, і вона продовжить свої дії доти, доки не досягне цієї мети.

Про це заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов на спеціальній зустрічі YES з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, передає LIGA.net.

"Чи змінилися їхні стратегічні завдання? На жаль, відповідь така сама – ні. На мій погляд, ці завдання не зміняться ніколи", – сказав він.

Кирило Буданов вважає, що Росія сприймає себе не федерацією, а саме імперією. За його словами, для існування такої імперії необхідно мати хоча б три держави: Росію, Білорусь та Україну.

Він наголошує, що без України імперія не зможе існувати, тому Росія діятиме всіма можливими методами – військовими, політичними та внутрішньосоціальними, – щоб "поглинути Україну".

"Їй потрібна і ця територія, і це населення, вибачте, може некоректно звучить, біле населення. Потрібні наші заводи. Без нас імперія не може відбутися. Тому їхня мета незмінна", – уточнив голова ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 лютого 2025 року роковини повномасштабного вторгнення РФ і що світові лідери в Києві пообіцяли Україні.

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