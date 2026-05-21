- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Буданов розповів секрет його червоного блокнота: як туди не потрапити
Як зазначив Кирило Буданов, якщо людина вже потрапила до червоного блокнота, то її імʼя не стирається.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов із гумором відповів на запитання про свій червоний блокнот із «особливим» списком. Він натякнув на розміри записника та сказав, що потрібно робити, аби не стати фігурантом цих записів.
Про це повідомило видання «Апостроф».
Буданов з гумором прокоментував свій «список» у червоному блокноті з написом «Список під*расів 2026». На запитання, чи можна дізнатися, хто є у цьому списку і як туди потрапляють, Буданов відповів: «Не можна».
«Але він товстий, я вам так скажу. Він в принципі товстенький такий блокнотик. Я ж пишу, все ж таки, то він наповнюється», — додав керівник ОП.
Також у нього запитали, що потрібно зробити, аби не опинитися в цьому блокноті.
«Любіть Україну, все буде добре», — відповів Буданов.
За його словами, якщо людина вже потрапила до записника, то її імʼя не стирається.
Нагадаємо, у квітні у кабінеті Буданова на робочому столі помітили незвичний червоний блокнот із написом «Список під*расів 2026». Окрім блокнота, на столі також лежить велика шахівниця, а над головою керівника ОП розміщена ікона.
До слова, Буданов розповів The Times, що російські спецслужби досі намагаються його вбити. Через постійну загрозу в ОП посилено безпеку, а сам він ходить зі зброєю в кобурі. Попри це, Буданов вірить у переговорний процес для завершення війни, зазначивши, що прагне виключно результату.