Буданов розповів секрет його червоного блокнота: як туди не потрапити

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Getty Images

Реклама

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов із гумором відповів на запитання про свій червоний блокнот із «особливим» списком. Він натякнув на розміри записника та сказав, що потрібно робити, аби не стати фігурантом цих записів.

Про це повідомило видання «Апостроф».

Буданов з гумором прокоментував свій «список» у червоному блокноті з написом «Список під*расів 2026». На запитання, чи можна дізнатися, хто є у цьому списку і як туди потрапляють, Буданов відповів: «Не можна».

Реклама

«Але він товстий, я вам так скажу. Він в принципі товстенький такий блокнотик. Я ж пишу, все ж таки, то він наповнюється», — додав керівник ОП.

Також у нього запитали, що потрібно зробити, аби не опинитися в цьому блокноті.

«Любіть Україну, все буде добре», — відповів Буданов.

За його словами, якщо людина вже потрапила до записника, то її імʼя не стирається.

Реклама

Нагадаємо, у квітні у кабінеті Буданова на робочому столі помітили незвичний червоний блокнот із написом «Список під*расів 2026». Окрім блокнота, на столі також лежить велика шахівниця, а над головою керівника ОП розміщена ікона.

До слова, Буданов розповів The Times, що російські спецслужби досі намагаються його вбити. Через постійну загрозу в ОП посилено безпеку, а сам він ходить зі зброєю в кобурі. Попри це, Буданов вірить у переговорний процес для завершення війни, зазначивши, що прагне виключно результату.

Новини партнерів