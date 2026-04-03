Буданов розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні: подробиці

Одна з основних складових перемоги України у війні — це сильна економіка і конкурентоспроможність держави.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, відкриваючи перше засідання Ради з підтримки підприємництва, пише «Укрінформ».

Буданов підкреслив, що розвиток економіки та підтримка приватного сектору сьогодні є такими ж критичними чинниками для нашої держави, як і постачання фронту необхідною зброєю. За його словами, перемогу неможливо уявити без потужного економічного базису.

«Питання підтримки підприємництва — це не про комфорт, це про конкурентоспроможність держави, адже сильна економіка — це не наслідок перемоги, а одна з основних складових цієї перемоги», — заявив Буданов.

Він також додав, що вже сьогодні потрібно спільно формувати модель подальшого розвитку України, не обмежуючись лише заходами для стабілізації поточної ситуації.

Глобальна конкуренція за ресурси

Україна перебуває в умовах жорсткої світової конкуренції. Держава має змагатися не лише за політичну підтримку, а й за капітал, інвестиції та людський ресурс. Буданов зазначив, що сильна економіка є обов’язковою складовою загальної перемоги країни.

За словами очільника ОП, виклики, перед якими стоїть Україна, вимагають від держави бути максимально гнучкою та привабливою для інвесторів. Створення сприятливого клімату для підприємництва — це питання національної безпеки.

Окрему увагу під час засідання приділили процесу інтеграції українського бізнесу в європейський та світовий економічний простір. Цей шлях несе не лише нові можливості, а й значні випробування для вітчизняних підприємців.

«Український бізнес уже сьогодні працює в умовах поступового входження до західного ринку з новими правилами, стандартами, вимогами і, на жаль, із новими викликами. І наше завдання — забезпечити, щоб цей процес відкривав для бізнесу нові можливості, а не створював додаткові бар’єри», — зауважив Буданов.

Керівник ОП резюмував, що основним завданням державної влади у співпраці з Радою є створення інструментів, які допомагатимуть бізнесу масштабуватися, а не обтяжуватимуть його новими бюрократичними вимогами.

Нагадаємо, Україна заявляє про готовність відновити переговори щодо завершення війни, щойно до цього будуть готові партнери.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запросив американську переговорну делегацію до Києва та запропонував альтернативний формат перемовин — у вигляді поетапних зустрічей. За його словами, американська сторона може спочатку приїхати до України, а потім — до Москви.

Глава держави зазначив, що вже отримав позитивні сигнали від партнерів щодо цієї ініціативи, а також наголосив, що Україна продовжує працювати над питанням обміну полоненими.

Однак, тристоронні мирні переговори між США, Росією та Україною наразі призупинені.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, переговорний процес поставлено на паузу, водночас Росія продовжує контакти зі Сполученими Штатами щодо українського питання.

