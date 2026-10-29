Буданов рухається шляхом, який має привести нас до завершення війни, – експерт

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Таку оцінку висловив у Facebook експерт Олег Постернак.

«І головне – Кирило Буданов чітко усвідомлює глибину процесів, які запустили Віткофф і Кушнер, а також тиск, під яким перебувають представники Трампа. Утім, попри все, вони продовжують рухатися шляхом, який зрештою має привести нас до завершення війни», – зазначив Постернак.

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За словами експерта, Буданову вдалося налагодити тісні та продуктивні робочі відносини з американськими переговорниками, зокрема Джаредом Кушнером, який неодноразово говорив про постійний контакт із керівником ОП.

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Постернак наголосив, що йдеться не лише про обмін офіційними позиціями, а про прямий діалог, який дозволяє обговорювати найчутливіші питання без дипломатичної бюрократії.

На його думку, особисті контакти Буданова з людьми, які користуються довірою Трампа, мають особливе значення для пошуку спільних рішень. Зокрема, сторони вже перейшли до предметного обговорення територіальних питань, військ, гарантій безпеки, інвестицій та фактичного припинення бойових дій.

Водночас експерт застеріг від оцінювання переговорного процесу виключно за публічною риторикою американських представників. Він припустив, що за зачиненими дверима зміст розмов може суттєво відрізнятися від заяв, які лунають у публічному просторі.

«І такий тісний контакт з представниками Трампа Буданов зумів налагодити. І, можливо, саме ця непублічна частина переговорів сьогодні значно важливіша за гучні заяви, які ми щодня читаємо в новинах», – підсумував Постернак.

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Нагадаємо, наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією планують провести в першій половині листопада. Як повідомив президент Зеленський, зустріч попередньо запланована в Абу-Дабі орієнтовно на 10 листопада.

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