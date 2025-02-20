Буданов ще восени 2021 наголошував на неминучості російського вторгнення і демонстрував карту нападу

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до повномасштабного вторгнення точно передбачив плани ворога і продемонстрував карту майбутнього нападу, яка виявилася точною.

Також очільник ГУР наголошував, що напад росії могло б стримати збільшення допомоги від США, йдеться у матеріалі LB.ua.

Фото карти-схеми російського вторгнення з логотипом ГУР з’явилося на сайті впливового видання Military Times 21 листопада 2021 року. На мапі докладно зображені шляхи й цілі наступу росіян: оточення Маріуполя, наступ з окупованого Криму на південь Херсонщини та Запоріжжя, морський десант в Одесі, захоплення Харкова, наступ на Київ з боку Білорусі через Чорнобиль. Карту надав журналістам Кирило Буданов.

“Росія скупчила понад 92000 військових біля кордонів України і готується до нападу на кінець січня або на початок лютого. Така атака, імовірно, включатиме авіаудари, артилерійські удари й атаки бронетехніки з наступними повітряними десантними штурмами в Одесі й Маріуполі та вторгненням через сусідню Білорусь”, - сказав очільник розвідки в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Military Times Говарду Альтману в листопаді 2021.

Значну частину розмови тоді посіла тема допомоги Україні від західних союзників. Буданов висловив упевненість, що США можуть стримати будь-яке російське вторгнення через додаткову військову допомогу Україні та посилення дипломатичного й економічного тиску.

“Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не веде відкритої війни з Росією. А ми вже 7 років. Тому впевнені, що США мають дати нам усе, чого ми не отримували раніше. І просто зараз. Це правильний час для цього. Бо потім може бути дуже пізно”, - сказав головний український розвідник за три місяці до повномасштабного вторгнення російських орд в Україну.

Буданов додав, що досить точну інформацію про бажання путіна розпочати війну він отримав від своєї агентури, яка за останні кілька років збільшилася в десятки разів. Глава ГУР натякнув, що йдеться і про людей, близьких до Кремля.

Як повідомляється у статті, ввечері 22 лютого 2022 року Володимир Зеленський зібрав на Банковій голів усіх парламентських фракцій і груп. На зустрічі були також прем’єр Денис Шмигаль і представники силових структур: Генштабу, Міноборони, СБУ та ГУР. Причому, тодішні міністр оборони Олексій Резніков і голова СБУ Іван Баканов у промовах перед президентом і парламентарями можливість повномасштабного вторгнення здебільшого заперечували.

“Буданов витягнув зі своїх паперів карту й зі спокійним виразом обличчя, заглиблений у себе почав розповідати речі, від яких у присутніх мала б кров захолонути в жилах: росіяни можуть почати війну за межами Донбасу, під загрозою Херсон і Харків, є загроза для Києва, росіяни можуть спробувати зайти з Чорнобиля”, - описували ту зустріч журналісти, які спілкувалися з безпосередніми учасниками наради.