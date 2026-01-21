Буданов сказав, без чого не можна вести переговори про мир з Росією

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Процес перемовин про мир в України не відбувається без Києва. Зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо, тому Україні критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов написав у Мережі.

Буданов констатував, що сьогодні Україна проходить через найкривавішу війну після 1945 року. Він сподівається, що держава наразі перебуває на шляху до кардинального рішення.

«Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін „стриманий оптимізм“, — йдеться у заяві керівника ОП.

Переговори про мир із Росією

За словами Буданова, багато хто говорить про те, що Україна повинна мати місце за столом переговорів. Насправді Київ уже перебуває в перемовному процесі, і він не відбувається без нього. Зокрема, була проведена серйозна робота з представниками команди президента США Дональда Трампа.

«Розуміємо, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо. Тому нам критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад. Чвари між партнерами лише грають на руку ворогу», — звернув увагу голова президентського офісу.

Він також заявив, що Китай майстерно використовує слабкість Росії, поглинаючи її економічно та посилюючи свій політичний вплив. Москва це розуміє, і їй від цього боляче.

«Наше завдання — акумулювати всі сили, мобілізуватися і довести справу до кінця. Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України«, — наголосив Буданов.

Переговори України та США про мир

Нагадаємо, напередодні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, Будановим та нардепом Давидом Арахамією провела у Флориді кілька раундів переговорів із командою Трампа. Сторони працюють над документами для завершення війни, обговорюючи «План процвітання України» вартістю 800 млрд дол. та практичні механізми безпекових гарантій. Наступний етап консультацій відбудеться на рівні команд під час економічного форуму в Давосі.

20 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про фіналізацію трьох ключових документів для завершення війни: мирної угоди, угоди про гарантії безпеки та плану відновлення («Плану процвітання»). Глава держави підкреслив, що ці «якісні» документи спрямовані на захист майбутнього України та відбудову життя, а їхня підготовка перебуває на стадії «останньої милі».