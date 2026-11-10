Буданов: Сьогодні виконано зобов’язання, яке я дав західним партнерам

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Тоді він пообіцяв, що до грудневого засідання робочої групи ОЕСР Україна матиме конкретний результат щодо приєднання до антикорупційної конвенції. Сьогодні Верховна Рада зробила цей крок, підтримавши відповідний законопроєкт №15056 247 голосами.

«Тиждень тому на заході ОЕСР у Києві я обіцяв партнерам, що Україна прийде на грудневе засідання робочої групи з результатом. Сьогодні це зобов’язання виконано», — зазначив Буданов.

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Таким чином, ухвалення законопроєкту закрило останнє законодавче питання, необхідне для приєднання України до антикорупційної конвенції ОЕСР. Буданов подякував парламентарям за підтримку рішення.

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«Слово, дане партнерам, має підкріплюватися голосуванням, і сьогодні Верховна Рада саме так і вчинила», — наголосив керівник ОП.

Буданов також відзначив, що Офіс Президента забезпечить подальше проходження необхідних процедур без затримок. Наступні кроки передбачають підписання закону та передачу документа про приєднання до конвенції після завершення внутрішніх процедур.

«Довіра до України будується на рішеннях, і кожне з них наближає нас до Європи», — підсумував голова Офісу Президента.

Напередодні, коментуючи нові резонансі викриття антикорупційних органів у рамках спецоперації «Карфаген» Кирило Буданов наголосив, що «ситуація потребує вчасних сильних дій».

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