Буданов та Верес закликали очистити від «кротів» НАБУ та не допустити внутрішнього протистояння у країні

© Associated Press

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«Я переконаний, що історія має нас чомусь вчити. Як мінімум – це тому, що під час такої великої війни, під час боротьби за існування держави, точно немає місця для російської агентури в будь-яких органах. Немає місця також і для політичних ігор та спекуляцій на фоні всього, що зараз відбувається навколо антикорупційних органів», – наголосив Герой України, командир 20 полку БПЛА «К-2» Кирило Верес.

Він нагадав історію початку XX століття, коли через розбрат втратили все перед обличчям зовнішнього ворога.

«Кацапи дивляться і роблять висновки. Вони не тупі і не слабкі на превеликий жаль для нас. І вони продовжують рухатися на лінії фронту. То може звернемо увагу в першу чергу туди?» – зазначив командир «К-2».

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Історичні аналогії Вереса підтримав начальник ГУР Кирило Буданов, який наголосив на небезпеці внутрішніх суперечностей.

«Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну», – заявив він.

На переконання Буданова, Україну врятують сильні військо та інституції.

«Ми повинні проявити мудрість і відповідальність», – підсумував він.

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Як відомо, вчора Верховна Рада ухвалила закон, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Після підписання Президентом України та публікації у «Голосі України» закон набув чинності.

Напередодні ухвалення закону працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели операцію з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Було виявлено, що низка детективів НАБУ співпрацювала з рф, а біглий депутат від ОПЗЖ Федір Христенко мав серйозний вплив на діяльність Бюро.