Буданов - це людина, якій можна вірити, - Кулеба

© Володимир Зеленський

Реклама

За словами Кулеби, саме Буданов раніше повідомляв, що російська сторона не заперечує проти обговорення таких гарантій. Дипломат підкреслив, що довіряє цій інформації, оскільки вважає керівника ОП надійним джерелом.

«Кирило Буданов - це людина, якій можна вірити», - наголосив ексміністр.

Водночас він підкреслив, що головна проблема полягає не в тексті майбутніх гарантій, а у політичній волі їх виконувати.

Реклама

Кулеба пояснив це на прикладі: навіть якщо сторони підписують детальну угоду із зобов’язаннями захисту, вона не має сенсу, якщо у критичний момент немає готовності діяти.

«Ось що відбувається, коли документ є, а волі нема», - зазначив він.

Окремо ексміністр зауважив, що залишається відкритим питання тривалості таких гарантій - чи йдеться про кілька років, чи десятиліття.

Процес формування дієвих гарантій триває, але на його думку, ключовими залишаються власні спроможності України.

Реклама

«Гарантія безпеки номер один - Сили оборони України. Гарантія безпеки номер два - інтеграція України в Європейський Союз. Бо тебе захищають по-справжньому тільки, коли ти частина сім'ї», - підсумував Дмитро Кулеба.