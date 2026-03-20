Буданов - це людина, якій можна вірити, - Кулеба
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що очільнику ОП Кирилу Буданову можна довіряти в питаннях гарантій безпеки для України. Таку думку він висловив в інтерв’ю 24 Каналу, коментуючи хід поточних перемовин із міжнародними партнерами.
За словами Кулеби, саме Буданов раніше повідомляв, що російська сторона не заперечує проти обговорення таких гарантій. Дипломат підкреслив, що довіряє цій інформації, оскільки вважає керівника ОП надійним джерелом.
«Кирило Буданов - це людина, якій можна вірити», - наголосив ексміністр.
Водночас він підкреслив, що головна проблема полягає не в тексті майбутніх гарантій, а у політичній волі їх виконувати.
Кулеба пояснив це на прикладі: навіть якщо сторони підписують детальну угоду із зобов’язаннями захисту, вона не має сенсу, якщо у критичний момент немає готовності діяти.
«Ось що відбувається, коли документ є, а волі нема», - зазначив він.
Окремо ексміністр зауважив, що залишається відкритим питання тривалості таких гарантій - чи йдеться про кілька років, чи десятиліття.
Процес формування дієвих гарантій триває, але на його думку, ключовими залишаються власні спроможності України.
«Гарантія безпеки номер один - Сили оборони України. Гарантія безпеки номер два - інтеграція України в Європейський Союз. Бо тебе захищають по-справжньому тільки, коли ти частина сім'ї», - підсумував Дмитро Кулеба.