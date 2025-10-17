- Дата публікації
Буданов: Вашингтонський обком з нами
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав позитивний прогноз щодо підтримки України Сполученими Штатами. На цю тему він висловився 16 жовтня під час свого виступу на 11-му Міжнародному економічному форумі в Києві.
Так, на запитання ведучої про взаємовідносини зі США, Буданов з загадковою посмішкою коротко відповів: «Вашингтонський обком з нами».
Також голова військової розвідки повідомив, що найближчим часом у Вашингтоні можуть бути ухвалені важливі рішення щодо підтримки України.
Водночас, на думку Буданова, у веденні війни та економічному розвитку Україна має розраховувати передусім на власні сили.
«Немає того чарівника, який прийде і все нам принесе. Так не буває. Все в наших руках», – наголосив начальник ГУР.