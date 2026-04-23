Буданов відповів, чи готовий визнати втрату територій заради миру

Сам переговорний процес як такий не є ознакою слабкості, проте Україна не погодиться визнати втрату територій.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

«Прагнення до миру — це здоровий глузд, а не прояв слабкості. Це насамперед те, що я вам хотів би сказати. Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різні. Ніхто, я думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. В цьому я абсолютно певен», — сказав Буданов.

Він вважає нормальною ситуацію, що на переговорах про мир досі не вдалося дійти згоди.

«Але для цього і існує цей процес. Він може досягти своєї мети, може не досягти своєї мети. Це теж нормальна ситуація. Тому ми маємо бути готовими і сильними до будь-якого розвитку подій. Якщо ми будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр в цій ситуації», — вважає Буданов.

Керівник ОП наголосив, що зі слабкими не рахуються — їм диктують умови.

«Тобто висновок простий: ми маємо стати сильними і бути сильними надалі для того, щоб насправді добитися успіху в цьому переможному процесі. Тому що зі слабкими ніхто в світі справи мати не буде. І жодне міжнародне право тут, на жаль, не спрацює», — підсумував він.

