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Буданов відповів, чи отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ
Буданов запевняє, що наразі не має наміру змінювати свою роботу у ГУР.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що не отримував пропозицій обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ.
Про це керівник ГУР сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+.
Мосейчук запитала Буданова, чи отримував він пропозицію стати головкомом ЗСУ. Керівник ГУР уточнив — коли, а потім відповів:
«Зараз точно ні. Так, а навіщо? Знаєте, я якось вже звик тут (у ГУР, — Ред.). Я ж тут все життя провів, свідоме своє життя», — сказав Буданов.
Він пригадав, що прийшов працювати у ГУР у 20-річному віці.
Нагадаємо, що, за інформацією видання The Economist, у січні-лютому 2024 року, після відставки Валерія Залужного, на пост головкома розглядали, крім Олександра Сирського, також і Кирила Буданова.