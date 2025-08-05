Буданов відповів, чи справді світ хоче програшу Росії у війні

Буданов — не всі країни світу хочуть поразки Росії

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що ставлення світу до поразки Росії у війні проти України не є однозначним.

Про це він заявив у коментарі під час телемарафону 5 серпня.

На запитання про те, чи дійсно жодна зі сторін не хоче ані перемоги РФ, ані її повного програшу, він відповів, що, наприклад, країни Балті точно хочуть, щоб Росія програла.

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«Моя відповідь буде трохи в іншій парадигмі. Коли ви кажете, що ніхто не хоче повного програшу або повного виграшу Російської Федерації, то про кого саме йде мова? Якщо говорити про Україну то тут точно всі хочуть, щоб Росія програла. Якщо будемо говорити, скажімо, про країни Балтії, то вони точно хочуть, щоб Росія програла», — сказав Буданов.

Проте, за його словами, багато країн переслідують абсолютно полярні ідеї.

«Повторюю: треба бути обережнішими з інформацією, яка лунає засобах масової інформації різних країн світів. У всіх країн абсолютно свої особисті державні цілі. І це нормально», — сказав він.

Буданов також порадив не поспішати із висновками.

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«Це перше, що я вам хотів би сказати і саме акцентую на цьому: не поспішайте із висновками. Те, що відбувається в медійному просторі з абсолютно різних боків: з боку нашого провинника, в нашому медіаполі, в медіаполі наших колег, побратимів, союзників, партнерів, в медіаполі інших країн, яке теж, насправді, має вплив тут», — поясни він.

Кожна зі сторін, за його словами, намагається показати ситуацію у вигідному для себе на даний момент світлі. І кожна сторона переслідує свої власні цілі.

«Ми маємо сподіватися: а) на себе, б) не поспішати приймати за чисту монету все те, що лунає в ЗМІ різних країн світу», — сказав він.

Нагадаємо, на думку Кирила Буданова — керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія не передасть Ірану технології для розробки ядерної зброї.

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Тим часом стало відомо, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 млн доларів на ініціативу під егідою НАТО, щоб забезпечити Україну американським озброєнням, зокрема ракетами Patriot.

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