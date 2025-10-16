Буданов відповів, чи зможе Путін укласти зі США мирну угоду без України

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував спробу президента Росії Володимира Путіна укласти зі США мирну угоду без участі Києва чи Європи.

Про це він сказав у коментарі журналістці «Ми — Україна».

Буданов наголосив на неможливості будь-якої угоди щодо цієї війні без участі України.

Реклама

«Угода без України неможлива — це у нас війна з ними. Угода можлива без будь-кого, але без України — це нереально, просто нереально. Нема предмета і гравців основних. Просто подивіться на результат. Чи вдалося це? Ні. А чому — бо це неможливо», — висловився начальник ГУР.

До слова, напередодні речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував критику з боку президента США Дональда Трампа на адресу Путіна, який ніяк не хоче завершувати війну проти України. Пєсков сказав, що Путін відкритий для переведення всього процесу у політико-дипломатичне русло, але «зараз із цим проблема». У цій проблемі спікер Кремля традиційну звинуватив Україну, яку начебто європейці щодня провокують на продовження війни.

Додамо, що 15 жовтня Трамп закликав Путіна зупинити бойові дії та вбивства і українців, і росіян.