Буданов відповів, чи зможе Путін укласти зі США мирну угоду без України
Кирило Буданов розвінчав ілюзії Кремля щодо можливості мирної угоди зі США без участі України.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував спробу президента Росії Володимира Путіна укласти зі США мирну угоду без участі Києва чи Європи.
Про це він сказав у коментарі журналістці «Ми — Україна».
Буданов наголосив на неможливості будь-якої угоди щодо цієї війні без участі України.
«Угода без України неможлива — це у нас війна з ними. Угода можлива без будь-кого, але без України — це нереально, просто нереально. Нема предмета і гравців основних. Просто подивіться на результат. Чи вдалося це? Ні. А чому — бо це неможливо», — висловився начальник ГУР.
До слова, напередодні речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував критику з боку президента США Дональда Трампа на адресу Путіна, який ніяк не хоче завершувати війну проти України. Пєсков сказав, що Путін відкритий для переведення всього процесу у політико-дипломатичне русло, але «зараз із цим проблема». У цій проблемі спікер Кремля традиційну звинуватив Україну, яку начебто європейці щодня провокують на продовження війни.
Додамо, що 15 жовтня Трамп закликав Путіна зупинити бойові дії та вбивства і українців, і росіян.