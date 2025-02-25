Буданов відповів, яка країна буде наступною ціллю, якщо Росія захопить Україну

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що якщо Росія отримає контроль над Україною, її наступною ціллю стане Польща.

Про це очільник ГУР заявив під час спеціальної зустрічі YES 24 лютого.

Буданов зазначив, що Росія вважає себе імперією, а не федерацією. Російська Федерація, на думку розвідника, має на меті відновлення імперії, подібної до Радянського Союзу, але з країнами колишнього Варшавського договору у складі.

"Якщо станеться найгірший варіант, і три країни об’єднаються в єдине (Росія, Білорусь, Україна – Ред.). Притому що це майже неможливо. Наступною буде Польща. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися, це треба усвідомлювати. Далі будуть Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі підуть назад. Країни Варшавського блоку — це, як то кажуть, завдання мінімум, якщо утворюється імперія. А там вже як вийде, вибачте", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, Буданов розповів, навіщо насправді Росії Україна та які її плани.

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