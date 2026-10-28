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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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2 хв

Розставив крапки над «і»: Буданов відреагував на інсайди про нібито скандал з Віткоффом

Кирило Буданов спростував чутки про нібито суперечку зі Стівом Віткоффом під час закритих переговорів у США. За його словами, «інсайди» є спланованою інформаційною атакою на переговори.

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Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Кирило Буданов спростував «інсайди»

Кирило Буданов спростував «інсайди» / © Офіс президента України

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про інформаційні атаки на переговорний процес. Він заперечив інформацію про деталі спілкування під час переговорів, яка останнім часом з'являється у ЗМІ.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

"Щодо начебто інсайдів про деталі спілкування — інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету — стійкий мир для України. Робимо все для цього", — заявив керівник ОП.

Що писали у Le Monde

Французька газета Le Monde опублікувала матеріал про нібито напружений епізод під час переговорів української та американської делегацій 9 жовтня.

Зазначалося, що під час тривалої зустрічі у закритому гольф-клубі Shell Bay на узбережжі Флориди очільник Офісу президента України Кирило Буданов зіткнувся з жахливим цинізмом. Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф разом із зятем американського лідера Джаредом Кушнером замість обговорення миру вирішили прочитати Буданову лекцію про те, як заробляти гроші.

Зокрема, як писало ЗМІ, начебто пропонували перезапустити транзит російських нафти й газу через українську територію до Європи, переконуючи, що Київ отримуватиме дивіденди, а європейські споживачі — дешеві енергоносії.

Журналісти писали, що Буданов не стримав роздратування і відповів: «Наша модель — це не Білорусь, це Польща!». А після зустрічі Буданов нібито зателефонував Зеленському у гніві, але президент нібито порадив йому стриматися в емоціях.

Крім того, видання з посиланням на джерело написало, що переговори остаточно перервали, коли українська делегація дізналася про "дизельну угоду", яку незадовго до того уклав Трамп із РФ.

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