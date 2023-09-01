Буданов висловився про те, чому Китаю невигідний військовий програш РФ у війні

Військовий програш Російської Федерації у війні, яку вона розпочала в Україні, не дуже вигідний Китаю.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Зрозуміло, що подобається це чи не подобається, але для Китаю саме військовий програш Росії поганий, м'яко кажучи. Тому що у великій стратегічні грі, як вони це самі розуміють, залишаться один на один з їх, як вони вважають, супротивниками, а вони не хочуть", - каже головний розвідник.

Разом з тим, наголошує Буданов, Пекін виступає за підтримку територіальної цілісності України - "це абсолютно відкриті їхні вислови".

"Тобто їм потрібна така конфігурація, за якої Росія не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитися один на один зі своїми проблемами. Ну, і бажано, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет. Але, підкреслю бажано. Програш РФ – це загроза для них", - зауважує Буданов.

За словами голови ГУР, Китай завжди в грі. Втім, КНР, наголошує Буданов, - це самобутня культура.

"Це свій світ, я б навіть сказав так. Їхня логіка не завжди зрозуміла, як то кажуть, нашому населенню", - додав голова ГУР,

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Китай все більше розходиться із Росією у тому, як має закінчитися війна в Україні. Зокрема, Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Пекіна просувати свій мирний план на міжнародних форумах.

Читайте також: