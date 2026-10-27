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Експерт звертає увагу — чинний Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш залишить посаду вже за два місяці.

«Організацію (ООН, — Ред.) неодноразово критикували за неспроможність ефективно реагувати на міжнародні конфлікти. Водночас перспектива призначення на цю посаду Віктора Орбана викликає ще більше занепокоєння. У такому разі ООН може перетворитися на платформу для просування інтересів Володимира Путіна», — вважає Ігор Рейтерович.

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За даними експерта, керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає дипломатку з Об’єднаних Арабських Еміратів Лану Нусейбе ідеальною кандидатурою на посаду генерального секретаря ООН.

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Ігор Рейтерович наголошує, що Нусейбе неодноразово висловлювалася на підтримку територіальної цілісності України, критикувала силову зміну кордонів і закликала до дієвих переговорів.

Політолог також звертає увагу, що шанси дипломатки обійняти посаду генсека ООН поступово зростають.

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