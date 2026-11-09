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Буданов вирушив до Абу-Дабі на переговори: про що говоритиме
За словами Буданова, серед пріоритетів переговорів — активізація обмінів військовополоненими та повернення українців додому.
Керівник Офісу президента Кирило Буданов прямує до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в переговорах. Одним із головних питань, на яких планує зосередитися українська сторона, стане гуманітарний напрямок, зокрема активізація обмінів військовополоненими.
Про це Буданов повідомив у своєму дописі у Telegram.
За його словами, дипломатичний процес триває, а Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. Він висловив сподівання, що майбутній діалог буде конструктивним і принесе практичні результати.
«Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому», — сказав керівник ОП.
Буданов також подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації переговорів.
Окремо він відзначив зусилля американської сторони, зокрема зятя Трампа Джареда Кушнера та спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, які беруть особисту участь у переговорному процесі.
Нагадаємо, тристороння зустріч Україна-США-Росія запланована в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада.
В РФ своєю чергою підтвердили, що безпекові гарантії стануть ключовим питанням на майбутніх переговорах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.
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