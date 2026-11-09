ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Буданов вирушив до Абу-Дабі на переговори: про що говоритиме

За словами Буданова, серед пріоритетів переговорів — активізація обмінів військовополоненими та повернення українців додому.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кирило Буданов

Кирило Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прямує до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в переговорах. Одним із головних питань, на яких планує зосередитися українська сторона, стане гуманітарний напрямок, зокрема активізація обмінів військовополоненими.

Про це Буданов повідомив у своєму дописі у Telegram.

За його словами, дипломатичний процес триває, а Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. Він висловив сподівання, що майбутній діалог буде конструктивним і принесе практичні результати.

«Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому», — сказав керівник ОП.

Буданов також подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації переговорів.

Окремо він відзначив зусилля американської сторони, зокрема зятя Трампа Джареда Кушнера та спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, які беруть особисту участь у переговорному процесі.

Нагадаємо, тристороння зустріч Україна-США-Росія запланована в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада.

В РФ своєю чергою підтвердили, що безпекові гарантії стануть ключовим питанням на майбутніх переговорах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

Також ми писали, хто поїхав на мирні переговори в Абу-Дабі від України.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie