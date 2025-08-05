Буданов – висококласний професіонал, який все своє свідоме життя присвятив захисту України, - блогер

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“Він (Буданов. - Ред.) розповів немало цікавого, чого навіть я раніше не знав. Привідкрив завісу і стосовно себе як людини, і стосовно специфіки своєї роботи. Найбільше мені сподобався погляд Буданова на те, яким має бути розвідник: «Розвідник має володіти високопродуктивним інтелектом. Тобто швидко ухвалювати рішення і швидко оцінювати ситуацію. Друге, і одне з найважливіших, здатністю приймати рішення. Це насправді велика проблема – знайти людину, яка здатна самостійно приймати рішення, особливо в кризовій ситуації. І третє – це має бути патріот. Державник, який думає про державу»”, - написав блогер.

Він наголосив, що не просто погоджується з цими тезами, а й має що додати на їхнє підтвердження.

“Дійсно, в армії, та й в розвідці є цілий пласт людей, які тупо відмовляються навіть від «молодшого сержанта», бо це що? Правильно - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, і не тільки перед тими, хто вищий за званням, а й перед своїми солдатами. Мало хто хоче брати це на себе. Ну а щодо Державника та інтелектуала - тут просто без коментарів. У таких людей не може бути політичних кумирів, вони не можуть належати до якоїсь політичної «секти», адже Україна - понад усе, і треба своїм інтелектом думати не тільки про те, як її вберегти зараз, а й про те, як її зробити кращою та сильнішою потім”, - підкреслив експерт.

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Буданов, за його словами, – беззаперечно висококласний професіонал, який все своє свідоме життя присвятив захисту України.

“Тому його слова про патріотизм сприймаються всерйоз, бо за ними стоїть величезна багаторічна знову ж таки ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА робота, величезна знову ж таки ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ну і величезний ризик, у якому він живе”, - зазначив Приходько.